LIVE Conegliano-Novara 1-0, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Sylla ed Egonu trascinano le venete nel primo set: 25-17 (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Il pallonetto vincente di una scatenata Sylla da zona 4 e il primo set si chiude in fretta a favore delle venete 24-17 Diagonale stretto di Sylla da 4. Se Conegliano gioca così non c’è niente da fare 23-17 Anche il tocco vincente di Egonu in parallela lunga 22-17 Attacco vincente da seconda linea di Egonu! 21-17 Attacco vincente Novara 21-16 Attacco vincente di Sylla da zona 4 20-16 Errore di Sylla 20-15 Attacco vincente di Smarzek 20-14 Mano out di Sylla da zona 4 19-14 La parallela di Sylla da zona 4 18-14 Diagonale di Egonu dalla seconda linea 17-14 La fast di de Kruijf 16-14 La pipe ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Il pallonetto vincente di una scatenatada zona 4 e ilset si chiude in fretta a favore delle24-17 Diagonale stretto dida 4. Segioca così non c’è niente da fare 23-17 Anche il tocco vincente diin parallela lunga 22-17 Attacco vincente da seconda linea di! 21-17 Attacco vincente21-16 Attacco vincente dida zona 4 20-16 Errore di20-15 Attacco vincente di Smarzek 20-14 Mano out dida zona 4 19-14 La parallela dida zona 4 18-14 Diagonale didalla seconda linea 17-14 La fast di de Kruijf 16-14 La pipe ...

