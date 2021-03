LIVE – Cantù-Cremona 88-75 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) Acqua S.Bernardoe Vanolisi sfidano nella 22° giornata diA1. Sfida in salsa lombarda con i padroni di casa che devono allontanare l’ultima posizione condivisa attualmente con i rivali storici, dall’altra parteche può invece rincorrere un inaspettato spot playoff. Domenica 14 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA88-75 37? – Schiacciata di Baheye a chiudere, molto probabilmente, la contesa: 88-75. 37? – Quarta tripla e 24 punti per Gaines, ennesimo doppio vantaggio per: 86-75. 35? – 2 su 2 di Gaines dalla lunetta: 81-72. 33? – Schiaccia Lee, secondo timeout per ...