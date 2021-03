LIVE – Cantù-Cremona 32-23, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 14 marzo 2021) Acqua S.Bernardo Cantù e Vanoli Cremona si sfidano nella 22° giornata di Serie A1 2020/2021. Sfida in salsa lombarda con i padroni di casa che devono allontanare l’ultima posizione condivisa attualmente con i rivali storici, dall’altra parte Cremona che può invece rincorrere un inaspettato spot playoff. Domenica 14 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cantù-Cremona 32-23 12? – Barford trova in transizione la prima bomba della sua partita: 32-23. FINE PRIMO QUARTO 10? – 2 su 2 di Gaines dalla lunetta: 32-20. 9? – 2 su 2 di Smith dalla lunetta: 28-20. 8? – LEUNEN SPARA DA TRE IN TRANSIZIONE! TERZA TRIPLA PER LUI, 22-16! 7? – Johnson arma la mano di Leunen in ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Acqua S.Bernardoe Vanolisi sfidano nella 22° giornata diA1. Sfida in salsa lombarda con i padroni di casa che devono allontanare l’ultima posizione condivisa attualmente con i rivali storici, dall’altra parteche può invece rincorrere un inaspettato spot playoff. Domenica 14 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA32-23 12? – Barford trova in transizione la prima bomba della sua partita: 32-23. FINE PRIMO QUARTO 10? – 2 su 2 di Gaines dalla lunetta: 32-20. 9? – 2 su 2 di Smith dalla lunetta: 28-20. 8? – LEUNEN SPARA DA TRE IN TRANSIZIONE! TERZA TRIPLA PER LUI, 22-16! 7? – Johnson arma la mano di Leunen in ...

