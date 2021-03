LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Wierer mantiene l’Italia in seconda posizione insieme alla Francia (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Attenzione crisi nera per Desthieux che gira!!! Italia seconda da sola nonostante le due ricariche iniziali di Dominik! 11.02 Norvegia al poligono con 56? di vantaggio e Tarjei Boe non sbaglia nemmeno una volta. Stiamo assistendo alla Staffetta perfetta sin qui! 11.00 Desthieux e Windisch mantengono il ritardo rispetto a Tarjei Boe e dunque continuano a incrementare leggermente su quelli dietro. 10.59 Svezia quarta a 1’23 davanti agli USA. Ora per loro ci sarà Nelin. 10.58 l’Italia cambia seconda a 50.2? in compagnia della Francia. Avvio di gara tatticamente perfetto per i nostri. 10.56 Braisaz si sta lentamente riportando su Wierer e Italia e Francia cambieranno ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Attenzione crisi nera per Desthieux che gira!!! Italiada sola nonostante le due ricariche iniziali di Dominik! 11.02 Norvegia al poligono con 56? di vantaggio e Tarjei Boe non sbaglia nemmeno una volta. Stiamo assistendoperfetta sin qui! 11.00 Desthieux e Windisch mantengono il ritardo rispetto a Tarjei Boe e dunque continuano a incrementare leggermente su quelli dietro. 10.59 Svezia quarta a 1’23 davanti agli USA. Ora per loro ci sarà Nelin. 10.58cambiaa 50.2? in compagnia della. Avvio di gara tatticamente perfetto per i nostri. 10.56 Braisaz si sta lentamente riportando sue Italia ecambieranno ...

