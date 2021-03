LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia va a caccia di un risultato di prestigio (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista della decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon in programma a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca): oggi, domenica 14 marzo, alle ore 10.25, scatterà la rassegna iridata dell’anno solare 2021 l’ultima giornata di gare del penultimo appuntamento stagionale. Settimana prossima infatti la carovana si trasferirà in Svezia dove si concluderanno le gare in programma. l’Italia torna al passato e schiera la massima potenza di fuoco nella tradizionale mista, affidandosi all’esperienza del collaudato quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch (spostato ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale delladella decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 diin programma ana Morave (Repubblica Ceca): oggi, domenica 14 marzo, alle ore 10.25, scatterà la rassegna iridata dell’anno solare 2021 l’ultima giornata di gare del penultimo appuntamento stagionale. Settimana prossima infatti la carovana si trasferirà in Svezia dove si concluderanno le gare in programma.torna al passato e schiera la massima potenza di fuoco nella tradizionale, affidandosi all’esperienza del collaudato quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch (spostato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Single mixed Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia si affida a Carrara e Giacomel - #Biathlon #Single… - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento femminile: Tiril Eckhoff ha il match point per la Coppa #13Marzo - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento femminile: Tiril Eckhoff ha il match point per la Coppa #13Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento femminile: Tiril Eckhoff ha il match point per la Coppa #13Marzo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento maschile: Boe e Laegreid si giocano la Coppa, Hofer punta al bis #13Marzo https://t.c… -