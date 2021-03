LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia è meravigliosamente seconda dietro all’imbattibile Norvegia (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 E con la gioia della strepitosa prestazione italiana si chiude questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 13:45 per l’ultima prova della tappa, la single mixed. Grazie e a più tardi. 11.31 Germania nona a 3’38, dopo l’avvio incubo causato dalla controprestazione di Hinz. 11.30 L’Ucraina ha la meglio degli USA per il quinto posto, ben oltre i 2 minuti di ritardo dalla testa. Settima la Russia affossata da Loginov. 11.29 1’08” il ritardo di Hofer che viene abbraciato dai compagni. Poi Ponsiluoma a 1’22” mentre Fillon Maillet si è rialzato. 11.28 Taglia il traguardo in scioltezza Johannes Boe, festa grande per la Norvegia ma può ampiamente sorridere anche l’Italia che raggiunge l’ottavo podio della stagione. 11.27 Fillon Maillet perde terreno da ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 E con la gioia della strepitosa prestazione italiana si chiude questa. Appuntamento alle 13:45 per l’ultima prova della tappa, la single mixed. Grazie e a più tardi. 11.31 Germania nona a 3’38, dopo l’avvio incubo causato dalla controprestazione di Hinz. 11.30 L’Ucraina ha la meglio degli USA per il quinto posto, ben oltre i 2 minuti di ritardo dalla testa. Settima la Russia affossata da Loginov. 11.29 1’08” il ritardo di Hofer che viene abbraciato dai compagni. Poi Ponsiluoma a 1’22” mentre Fillon Maillet si è rialzato. 11.28 Taglia il traguardo in scioltezza Johannes Boe, festa grande per lama può ampiamente sorridere ancheche raggiunge l’ottavo podio della stagione. 11.27 Fillon Maillet perde terreno da ...

