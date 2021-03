LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Hofer si gioca il podio con Svezia e Francia (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Ucraina e USA a 2’00 dietro, ma difficile ipotizzare un loro rientro. Ci giochiamo il podio con Svezia e Francia. 11.13 1’14 il distacco di partenza per Hofer e Ponsiluoma da Johannes Boe, mentre Fillon Maillet parte da 1’30”. 11.12 Nelin si è riaccodato ora su Dominik mentre Desthieux è più in difficoltà. 11.11 Windisch e Nelin viaggiano a 1’12” dalla testa ma l’azzurro sta prendendo qualche metro di margine! Anche Desthieux paga dazio! 11.10 Due giri di penalità per la Russia con Loginov che si chiama fuori!! 11.09 Un errore sia per Windisch che per Nelin che sono di fatto insieme. Siamo in ottima posizione con Hofer a chiudere ma Desthiueux trova lo zero ed è lì a soli 10?. 11.08 Arrivano due ricariche in piedi per il ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Ucraina e USA a 2’00 dietro, ma difficile ipotizzare un loro rientro. Ci giochiamo ilcon. 11.13 1’14 il distacco di partenza pere Ponsiluoma da Johannes Boe, mentre Fillon Maillet parte da 1’30”. 11.12 Nelin si è riaccodato ora su Dominik mentre Desthieux è più in difficoltà. 11.11 Windisch e Nelin viaggiano a 1’12” dalla testa ma l’azzurro sta prendendo qualche metro di margine! Anche Desthieux paga dazio! 11.10 Due giri di penalità per la Russia con Loginov che si chiama fuori!! 11.09 Un errore sia per Windisch che per Nelin che sono di fatto insieme. Siamo in ottima posizione cona chiudere ma Desthiueux trova lo zero ed è lì a soli 10?. 11.08 Arrivano due ricariche in piedi per il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Wierer mantiene l’Italia in seconda posizione insieme alla Fra… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Single mixed Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia si affida a Carrara e Giacomel - #Biathlon #Single… - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento femminile: Tiril Eckhoff ha il match point per la Coppa #13Marzo -