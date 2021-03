LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: buon lancio di Vittozzi seconda dietro alla Norvegia (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 Braisaz autrice di un’azione prepotente è andata a riprendere Dorothea e Kazakevich. 30? di ritardo. 10.42 Germania a 1’57”. Ora tocca a Wierer. 10.41 La Norvegia cambia con 28? su Russia e Italia e 37? su Francia e Austria. Svezia insieme all’Ucraina a 45? 10.40 Lisa sta recuperando su Eckhoff nel terzo giro! Incredibile condizione della sappadina che ha lasciato sul posto Chevalier! 10.39 Vittozzi e Chevalier si sono riportate su Zdouc e si stanno avvicinando anche a Kaisheva. buon lancio per Lisa nonostante gli errori. 10.38 Enorme difficoltà per Hinz che ne manca ancora 3 e la Germania sprofonda! 10.37 Poligono stellare di Eckhoff che saluta la concorrenza in maniera definitiva. Due errori ancora per Lisa che però si salva e paga 28? ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Braisaz autrice di un’azione prepotente è andata a riprendere Dorothea e Kazakevich. 30? di ritardo. 10.42 Germania a 1’57”. Ora tocca a Wierer. 10.41 Lacambia con 28? su Russia e Italia e 37? su Francia e Austria. Svezia insieme all’Ucraina a 45? 10.40 Lisa sta recuperando su Eckhoff nel terzo giro! Incredibile condizione della sappadina che ha lasciato sul posto Chevalier! 10.39e Chevalier si sono riportate su Zdouc e si stanno avvicinando anche a Kaisheva.per Lisa nonostante gli errori. 10.38 Enorme difficoltà per Hinz che ne manca ancora 3 e la Germania sprofonda! 10.37 Poligono stellare di Eckhoff che saluta la concorrenza in maniera definitiva. Due errori ancora per Lisa che però si salva e paga 28? ...

