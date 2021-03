LIVE Biathlon, Single mixed Nove Mesto in DIRETTA: per l’Italia obiettivo top-5 con Carrara e Giacomel, (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 I favori del pronostico pendono dalla parte della Norvegia, che si può permettere il lusso di avere a disposizione una coppia del valore di Tandrevold-Laegreid dopo aver dominato in lungo e in largo la mista tradizionale. 13.20 Dopo il meraviglioso secondo posto conquistato questa mattina dal quartetto azzurro, l’Italia ci riprova anche nel format più giovane del Biathlon, schierando una coppia frizzante e inedita come Michela Carrara e Tommaso Giacomel 13.17 Buon pomeriggio e ben ritrovati su OA Sport Siamo in procinto di assistere all’ultima prova in programma per la decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 I favori del pronostico pendono dalla parte della Norvegia, che si può permettere il lusso di avere a disposizione una coppia del valore di Tandrevold-Laegreid dopo aver dominato in lungo e in largo la mista tradizionale. 13.20 Dopo il meraviglioso secondo posto conquistato questa mattina dal quartetto azzurro,ci riprova anche nel format più giovane del, schierando una coppia frizzante e inedita come Michelae Tommaso13.17 Buon pomeriggio e ben ritrovati su OA Sport Siamo in procinto di assistere all’ultima prova in programma per la decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di. LADELLA STAFFETTA MISTA DI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Wierer mantiene l’Italia in seconda posizione insieme alla Fra… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Single mixed Nove Mesto in DIRETTA: l’Italia si affida a Carrara e Giacomel - #Biathlon #Single… - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento femminile: Tiril Eckhoff ha il match point per la Coppa #13Marzo -