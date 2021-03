LIVE Biathlon | Single mixed Nove Mesto in DIRETTA | Norvegia in controllo a metà gara | Italia lontana

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Ottima serie di Carrara che si riscatta e con lo zero paga 1’18” dalla testa ripassando il testimone a Giacomel 14.12 Sbagliano tutte una volta sola le prime 4, Dunklee è la più rapida e raggiunge Tandrevold cambiando in testa con 6? su Svezia e Austria 14.11 Persson e Hauser si stanno riportando su Dunklee, Hettich e Kuklina restano a 20? dalla zona podio cacciate da Simon. 14.10 L’paga 1’08” ed è 14esima. Peccato. 14.08 Terza posizione per la Svezia e l’Austria in lotta 15?, poi Russia e Germania ancora non fuori dai giochi. 14.07 Non trema Tandrevold che mantiene comodamente la testa ma Dunklee con lo zero rapido si fa molto sotto ed è a soli 6?. Purtroppo invece Carrara è costretta a girare due volte. 14.06 Si avvicina l’ultimo poligono a terra delle donne. 14.05 Tandrevold ...