LIVE America’s Cup in DIRETTA: vento troppo debole, partenza rinviata! Luna Rossa in attesa (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.15 Ricordiamo che una regata di America’s Cup deve iniziare da regolamento entro e non oltre le 18.00 (le 6.00 in Italia). 4.14 Secondo le previsioni meteo, il vento dovrebbe rinforzarsi leggermente verso le 17.00 locali. Dunque almeno una regata dovrebbe disputarsi. 4.12 partenza rinviata! vento inferiore ai limiti di 6,5 nodi, occorre attendere! 4.11 Il vento scende a 6 nodi. Per poter partire è necessario che si mantenga uguale o maggiore a 6,5 nodi per almeno 10 minuti consecutivi… 4.10 Attenzione, iniziano i rinvii…partenza spostata, per ora, di 3 minuti. Si parte alle 4.18. 4.09 Si dovrebbe riuscire a partire, perché il vento è di 6,8 nodi. Ma le barche riusciranno a ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.15 Ricordiamo che una regata diCup deve iniziare da regolamento entro e non oltre le 18.00 (le 6.00 in Italia). 4.14 Secondo le previsioni meteo, ildovrebbe rinforzarsi leggermente verso le 17.00 locali. Dunque almeno una regata dovrebbe disputarsi. 4.12inferiore ai limiti di 6,5 nodi, occorre attendere! 4.11 Ilscende a 6 nodi. Per poter partire è necessario che si mantenga uguale o maggiore a 6,5 nodi per almeno 10 minuti consecutivi… 4.10 Attenzione, iniziano i rinvii…spostata, per ora, di 3 minuti. Si parte alle 4.18. 4.09 Si dovrebbe riuscire a partire, perché ilè di 6,8 nodi. Ma le barche riusciranno a ...

