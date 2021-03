LIVE America’s Cup in DIRETTA: o si parte entro le 6.00 o rinvio a domani (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE parteNZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO entro CHE ORA POSSONO INIZIARE LE REGATE? 5.33 Viene fissata la partenza per le 5.55 (le 17.55 locali). E’ l’ultimo tentativo. O si parte oppure oggi non si gareggerà. 5.30 Ancora mezz’ora di attesa. O si comincia entro le 18.00 oppure tutto verrà rinviato a domani. 5.27 5-6 nodi di vento. Iniziano a diminuire le speranze che oggi si possa disputare una regata. 5.25 Peter Burling: “Non capita mai di avere 2 ore per stare sdraiati e rilassati sulla barca…Ogni giorno cerchiamo di migliorare la barca per vincere l’America’s Cup. C’è ancora parecchia strada da fare per arrivare alla vittoria. Sicuramente continueremo ad apportare dei ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTOCHE ORA POSSONO INIZIARE LE REGATE? 5.33 Viene fissata lanza per le 5.55 (le 17.55 locali). E’ l’ultimo tentativo. O sioppure oggi non si gareggerà. 5.30 Ancora mezz’ora di attesa. O si cominciale 18.00 oppure tutto verrà rinviato a. 5.27 5-6 nodi di vento. Iniziano a diminuire le speranze che oggi si possa disputare una regata. 5.25 Peter Burling: “Non capita mai di avere 2 ore per stare sdraiati e rilassati sulla barca…Ogni giorno cerchiamo di migliorare la barca per vincere l’Cup. C’è ancora parecchia strada da fare per arrivare alla vittoria. Sicuramente continueremo ad apportare dei ...

