LIVE America’s Cup in DIRETTA: nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Sirena: “Oggi come tirare a dadi” (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL nuovo calendario E LE DATE DELL’America’s CUP ANNULLATE LE REGATE DI Oggi: VENTO TROPPO DEBOLE PERCHE’ LE REGATE SONO STATE ANNULLATE? IL REGOLAMENTO MAX Sirena: “Oggi SAREBBE STATO come tirare I dadi” PETER BURLING: “STIAMO MIGLIORANDO LA BARCA”. A COSA SI RIFERISCE? IL RINVIO FAVORISCE Luna Rossa O NEW Zealand? ERANO CONDIZIONI ALEATORIE… LE PREVISIONI DEL VENTO PER I PROSSIMI GIORNI PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO VASCO VASCOTTO: “UN ALTRO PAREGGIO…CI FAREMO UNA BIRRETTA PRIMA DI ANDARE A DORMIRE” UN GIORNO DI RIPOSO INATTESO ENTRO CHE ORA POSSONO INIZIARE LE ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILE LE DATE DELL’CUP ANNULLATE LE REGATE DI: VENTO TROPPO DEBOLE PERCHE’ LE REGATE SONO STATE ANNULLATE? IL REGOLAMENTO MAX: “SAREBBE STATO” PETER BURLING: “STIAMO MIGLIORANDO LA BARCA”. A COSA SI RIFERISCE? IL RINVIO FAVORISCEO NEW? ERANO CONDIZIONI ALEATORIE… LE PREVISIONI DEL VENTO PER I PROSSIMI GIORNI PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO VASCO VASCOTTO: “UN ALTRO PAREGGIO…CI FAREMO UNA BIRRETTA PRIMA DI ANDARE A DORMIRE” UN GIORNO DI RIPOSO INATTESO ENTRO CHE ORA POSSONO INIZIARE LE ...

