LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, si parte alle 5.00 (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE parteNZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO 4.51 partenza spostata alle 17.00 locali, le 5.00 in Italia. Sembrano non esserci più dubbi che oggi NON si disputeranno due regate, ma al massimo una. E questo potrebbe spostare gli equilibri, perché in tal caso non avremo una situazione di pareggio a fine giornata. 4.50 Sempre vento leggerissimo. 6 nodi…Per ora il “rinforzo” previsto non è ancora arrivato… 4.48 Team New Zealand non dovrebbe utilizzare la vela Code Zero. Servono circa 15 minuti per montarla, ma ancora non si vede…Era prevedibile: tutto un bluff. 4.47 Niente da fare, è proprio come lo sci alpino! Nuova partenza prevista per le 4.57! E’ un’attesa snervante per i team… 4.46 Comunque la brezza sta ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO 4.51nza spostata17.00 locali, le 5.00 in Italia. Sembrano non esserci più dubbi che oggi NON si disputeranno due regate, ma al massimo una. E questo potrebbe spostare gli equilibri, perché in tal caso non avremo una situazione di pareggio a fine giornata. 4.50 Sempre vento leggerissimo. 6 nodi…Per ora il “rinforzo” previsto non è ancora arrivato… 4.48 Team Newnon dovrebbe utilizzare la vela Code Zero. Servono circa 15 minuti per montarla, ma ancora non si vede…Era prevedibile: tutto un bluff. 4.47 Niente da fare, è proprio come lo sci alpino! Nuovanza prevista per le 4.57! E’ un’attesa snervante per i team… 4.46 Comunque la brezza sta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand partenza rinviata per il poco vento - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: vento troppo debole partenza rinviata! Luna Rossa in attesa - #America’s #DIRETTA:… - sportli26181512 : Luna Rossa Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 7 e Gara 8: Si torna in acqua per la quarta g… - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-New Zealand America’s Cup in DIRETTA: vento leggero scelto il campo di regata A - #Rossa-New… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: le cause del problema di Luna Rossa. L’analisi di Stefano Vegliani - #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE