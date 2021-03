LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, si parte alle 4.52! (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE parteNZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO 4.41 6-7 nodi ora, siamo comunque ai limiti. Come detto, però, dalle 17.00 l’intensità del vento inizierà a salire, raggiungendo anche i 9 nodi. Sempre secondo le previsioni meteo di Predict Wind… 4.39 Orario della partenza fissato ora per le 16.52! E’ ufficiale! 4.38 Inoltre una regata va conclusa entro e non oltre i 45 minuti. In caso contrario viene annullata ed il risultato non omologato. 4.37 Ci sono altre regole da tenere bene a mente. Il primo tratto di bolina va portato a termine non oltre i 12 minuti, in caso contrario la regata viene annullata. 4.34 Sembra rinforzarsi il vento, ora tra 6,5 e 7 nodi. 4.31 E’ molto difficile che si disputino due regate oggi. In primis perché, con poco vento, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO 4.41 6-7 nodi ora, siamo comunque ai limiti. Come detto, però, d17.00 l’intensità del vento inizierà a salire, raggiungendo anche i 9 nodi. Sempre secondo le previsioni meteo di Predict Wind… 4.39 Orario dellanza fissato ora per le 16.52! E’ ufficiale! 4.38 Inoltre una regata va conclusa entro e non oltre i 45 minuti. In caso contrario viene annullata ed il risultato non omologato. 4.37 Ci sono altre regole da tenere bene a mente. Il primo tratto di bolina va portato a termine non oltre i 12 minuti, in caso contrario la regata viene annullata. 4.34 Sembra rinforzarsi il vento, ora tra 6,5 e 7 nodi. 4.31 E’ molto difficile che si disputino due regate oggi. In primis perché, con poco vento, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand partenza rinviata per il poco vento - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: vento troppo debole partenza rinviata! Luna Rossa in attesa - #America’s #DIRETTA:… - sportli26181512 : Luna Rossa Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 7 e Gara 8: Si torna in acqua per la quarta g… - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-New Zealand America’s Cup in DIRETTA: vento leggero scelto il campo di regata A - #Rossa-New… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: le cause del problema di Luna Rossa. L’analisi di Stefano Vegliani - #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE