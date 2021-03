LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3, regate rinviate per poco vento! (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO ENTRO CHE ORA POSSONO INIZIARE LE regate? FRANCESCO BRUNI: “AMIAMO PATRIZIO BERTELLI, E’ APPASSIONATO DI VELA A 360°” 5.48 UFFICIALE: oggi non si svolgeranno regate! Tutto rinviato a domani! 5.44 Situazione invariata. 5 nodi. Impossibile gareggiare. 5.40 Il vento non ne vuole sapere di alzarsi. Anzi è calato a 4 nodi. Manca ormai solo l’ufficialità… 5.37 5 nodi al momento. Speranze ridotte al lumicino. 5.33 Viene fissata la partenza per le 5.55 (le 17.55 locali). E’ l’ultimo tentativo. O si parte oppure oggi non si gareggerà. 5.30 Ancora mezz’ora di attesa. O si comincia entro le 18.00 oppure tutto verrà rinviato a domani. 5.27 5-6 nodi di vento. Iniziano a diminuire le speranze che oggi si possa disputare una ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO ENTRO CHE ORA POSSONO INIZIARE LE? FRANCESCO BRUNI: “AMIAMO PATRIZIO BERTELLI, E’ APPASSIONATO DI VELA A 360°” 5.48 UFFICIALE: oggi non si svolgeranno! Tutto rinviato a domani! 5.44 Situazione invariata. 5 nodi. Impossibile gareggiare. 5.40 Il vento non ne vuole sapere di alzarsi. Anzi è calato a 4 nodi. Manca ormai solo l’ufficialità… 5.37 5 nodi al momento. Speranze ridotte al lumicino. 5.33 Viene fissata la partenza per le 5.55 (le 17.55 locali). E’ l’ultimo tentativo. O si parte oppure oggi non si gareggerà. 5.30 Ancora mezz’ora di attesa. O si comincia entro le 18.00 oppure tutto verrà rinviato a domani. 5.27 5-6 nodi di vento. Iniziano a diminuire le speranze che oggi si possa disputare una ...

