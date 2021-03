LIVE America’s Cup in DIRETTA: il vaticinio di Wheatley. “Non può che vincere New Zealand” (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO CALENDARIO E LE DATE DELL’America’s CUP ANNULLATE LE REGATE DI OGGI: VENTO TROPPO DEBOLE MAGNUS Wheatley: “NON PUO’ CHE vincere NEW Zealand. HO AVUTO UN INCUBO: LE REGATE NEL MEDITERRANEO” FRANCESCO BRUNI: “SIAMO PIU’ CARICHI DI PRIMA. NON DOBBIAMO MOLLARE” PERCHE’ LE REGATE SONO STATE ANNULLATE? IL REGOLAMENTO PIETRO SIBELLO: “OGGI ABBIAMO UN PO’ SPIATO I NEOZELANDESI” MAX SIRENA: “OGGI SAREBBE STATO COME TIRARE I DADI” IL METEOROLOGO DI LUNA ROSSA: “DOMANI 9-14 NODI” PETER BURLING: “STIAMO MIGLIORANDO LA BARCA”. A COSA SI RIFERISCE? IL RINVIO FAVORISCE LUNA ROSSA O NEW Zealand? ERANO CONDIZIONI ALEATORIE… LE PREVISIONI DEL VENTO PER I PROSSIMI GIORNI PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO VASCO ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO CALENDARIO E LE DATE DELL’CUP ANNULLATE LE REGATE DI OGGI: VENTO TROPPO DEBOLE MAGNUS: “NON PUO’ CHENEW. HO AVUTO UN INCUBO: LE REGATE NEL MEDITERRANEO” FRANCESCO BRUNI: “SIAMO PIU’ CARICHI DI PRIMA. NON DOBBIAMO MOLLARE” PERCHE’ LE REGATE SONO STATE ANNULLATE? IL REGOLAMENTO PIETRO SIBELLO: “OGGI ABBIAMO UN PO’ SPIATO I NEOZELANDESI” MAX SIRENA: “OGGI SAREBBE STATO COME TIRARE I DADI” IL METEOROLOGO DI LUNA ROSSA: “DOMANI 9-14 NODI” PETER BURLING: “STIAMO MIGLIORANDO LA BARCA”. A COSA SI RIFERISCE? IL RINVIO FAVORISCE LUNA ROSSA O NEW? ERANO CONDIZIONI ALEATORIE… LE PREVISIONI DEL VENTO PER I PROSSIMI GIORNI PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO VASCO ...

