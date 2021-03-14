LIVE America’s Cup in DIRETTA: il nuovo calendario. Sibello: “Abbiamo un po’ spiato i neozelandesi” (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL nuovo calendario E LE DATE DELL’America’s CUP ANNULLATE LE REGATE DI OGGI: VENTO TROPPO DEBOLE PERCHE’ LE REGATE SONO STATE ANNULLATE? IL REGOLAMENTO PIETRO Sibello: “OGGI Abbiamo UN PO’ spiato I neozelandesi” MAX SIRENA: “OGGI SAREBBE STATO COME TIRARE I DADI” IL METEOROLOGO DI LUNA ROSSA: “DOMANI 9-14 NODI” PETER BURLING: “STIAMO MIGLIORANDO LA BARCA”. A COSA SI RIFERISCE? IL RINVIO FAVORISCE LUNA ROSSA O NEW ZEALAND? ERANO CONDIZIONI ALEATORIE… LE PREVISIONI DEL VENTO PER I PROSSIMI GIORNI PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO VASCO VASCOTTO: “UN ALTRO PAREGGIO…CI FAREMO UNA BIRRETTA PRIMA DI ANDARE A DORMIRE” UN GIORNO DI RIPOSO INATTESO ENTRO CHE ORA POSSONO ... Leggi su oasport
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LIVE America’s Cup in DIRETTA : nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Sirena : “Oggi come tirare a dadi”
LIVE America’s Cup in DIRETTA : nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Chi è stata agevolata dal rinvio?
LIVE America’s Cup in DIRETTA : Luna Rossa-New Zealand 3-3 - regate rinviate. Il nuovo calendario
infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: o si parte entro le 6.00 o rinvio a domani - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand. Chi è stata agevolata dal rinvio? -… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3 regate rinviate. Il nuovo calendario - #America’s… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand si parte alle 5.00 - #America’s #DIRETTA: #Rossa-New - infoitinterno : LIVE America's Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3, regate rinviate per poco vento! -
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