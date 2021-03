L'Italia pre-lockdown: feste vietate, movida e assalto ai negozi. Poi la fuga dalle città (Di domenica 14 marzo 2021) Chiara Giannini Strade intasate, locali da tutto esaurito, corsa all'acquisto dei beni di prima necessità: sono solo alcuni degli effetti del pre lockdown, con le chiusure in zona rossa di alcune regioni e di un'Italia spaccata a metà dai numeri dei contagi da Covid. Strade intasate, locali da tutto esaurito, corsa all'acquisto dei beni di prima necessità: sono solo alcuni degli effetti del pre lockdown, con le chiusure in zona rossa di alcune regioni e di un'Italia spaccata a metà dai numeri dei contagi da Covid. Il panico pre divieti ha generato il caos, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Nella Capitale locali sold out. La gente pur di non rinunciare alla possibilità di un ultimo pranzo al ristorante ha fatto registrare numeri da capogiro. Ciò che però si è notato di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Chiara Giannini Strade intasate, locali da tutto esaurito, corsa all'acquisto dei beni di prima necessità: sono solo alcuni degli effetti del pre, con le chiusure in zona rossa di alcune regioni e di un'spaccata a metà dai numeri dei contagi da Covid. Strade intasate, locali da tutto esaurito, corsa all'acquisto dei beni di prima necessità: sono solo alcuni degli effetti del pre, con le chiusure in zona rossa di alcune regioni e di un'spaccata a metà dai numeri dei contagi da Covid. Il panico pre divieti ha generato il caos, soprattutto nelle grandicome Roma e Milano. Nella Capitale locali sold out. La gente pur di non rinunciare alla possibilità di un ultimo pranzo al ristorante ha fatto registrare numeri da capogiro. Ciò che però si è notato di ...

