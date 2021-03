L’Italia post Covid? Occhio al disagio sociale, avverte Caligiuri (Di domenica 14 marzo 2021) Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence e direttore del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, ha tenuto una lezione dal titolo “Analisi, valutazioni e previsione nello scenario post Covid”, durante il corso del Master in Intelligence dell’Università della Calabria. Caligiuri ha esordito dicendo che nelle società occidentali si registra una specie di ambivalenza, poiché da un lato aumenta il benessere economico e dall’altro cresce il disagio sociale. Le ragioni di tali dinamiche sono molteplici e interagiscono tra di loro. A partire dalle riduzioni demografiche, con il corollario dell’immigrazione, fenomeno nel breve periodo inarrestabile. L’aumento dell’immigrazione è dovuto a tre fattori: l’estremo squilibrio di ricchezza tra paesi ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Mario, presidente della Società Italiana di Intelligence e direttore del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, ha tenuto una lezione dal titolo “Analisi, valutazioni e previsione nello scenario”, durante il corso del Master in Intelligence dell’Università della Calabria.ha esordito dicendo che nelle società occidentali si registra una specie di ambivalenza, poiché da un lato aumenta il benessere economico e dall’altro cresce il. Le ragioni di tali dinamiche sono molteplici e interagiscono tra di loro. A partire dalle riduzioni demografiche, con il corollario dell’immigrazione, fenomeno nel breve periodo inarrestabile. L’aumento dell’immigrazione è dovuto a tre fattori: l’estremo squilibrio di ricchezza tra paesi ...

