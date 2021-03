L’Isola dei Famosi riparte con i Buriños e i Rafinados (Di domenica 14 marzo 2021) Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi riparte L’Isola dei Famosi, giunta alla quindicesima edizione (la sesta made in Mediaset). Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality in onda su Canale 5 da lunedì 15 marzo 2021. Isola dei Famosi 2021: arriva Ilary Blasi Dopo Simona Ventura, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, L’Isola ha una nuova padrona di casa: Ilary Blasi. L’ex “primadonna” del Grande Fratello Vip torna dunque alla conduzione di un reality. Per entrambi è l’occasione del riscatto: la conduttrice ritorna in TV dopo il flop Eurogames del 2019, mentre il programma con i naufraghi si ripresenta dopo l’ultima non esaltante edizione di due anni fa. Al suo fianco, un tris inedito di opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (a disposizione quando avrà superato la positività al Covid) e ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 marzo 2021) Massimiliano Rosolino e Ilary Blasidei, giunta alla quindicesima edizione (la sesta made in Mediaset). Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality in onda su Canale 5 da lunedì 15 marzo 2021. Isola dei2021: arriva Ilary Blasi Dopo Simona Ventura, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi,ha una nuova padrona di casa: Ilary Blasi. L’ex “primadonna” del Grande Fratello Vip torna dunque alla conduzione di un reality. Per entrambi è l’occasione del riscatto: la conduttrice ritorna in TV dopo il flop Eurogames del 2019, mentre il programma con i naufraghi si ripresenta dopo l’ultima non esaltante edizione di due anni fa. Al suo fianco, un tris inedito di opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (a disposizione quando avrà superato la positività al Covid) e ...

