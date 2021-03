L’Isola dei famosi 2021 anticipazioni, sbarcano gli anti-naufraghi, il ruolo inedito (Di domenica 14 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio de L’Isola dei famosi 2021, ma gli ultimi rumors in merito alla nuova edizione, preannunciano un ruolo inaspettato nel gioco di Canale 5, quello degli anti-naufraghi, tra cui Fariba Tehrani. Quest’ultima, di origini persiane, è la madre dell’ex concorrente del Gf vip 5, Giulia Salemi, e insieme ad un altro personaggio sbarcheranno in un posto lontano dalL’Isola principale in cui sosteranno i naufraghi ufficializzati come concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. E le novità non finiscono qui. Pare infatti che al posto della concorrente ritirata dal gioco, Carolina Stramare, subentrerà una sostituta. Tutto questo e molto altro, ancora, vi riportiamo qui di seguito. L’Isola dei famosi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio dedei, ma gli ultimi rumors in merito alla nuova edizione, preannunciano uninaspettato nel gioco di Canale 5, quello degli, tra cui Fariba Tehrani. Quest’ultima, di origini persiane, è la madre dell’ex concorrente del Gf vip 5, Giulia Salemi, e insieme ad un altro personaggio sbarcheranno in un posto lontano dalprincipale in cui sosteranno iufficializzati come concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. E le novità non finiscono qui. Pare infatti che al posto della concorrente ritirata dal gioco, Carolina Stramare, subentrerà una sostituta. Tutto questo e molto altro, ancora, vi riportiamo qui di seguito.dei...

