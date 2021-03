L’ira di Maria de Filippi, così non si era mai vista: “Ora tornatevene a casa” (Di domenica 14 marzo 2021) Amici, Arisa si esibisce, Maria De Filippi spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa». Ad Amici 20, dopo l’esibizione di Arisa, Maria De Filippi ha spiazzato tutti dicendo: “tornatevene a casa“. Cosa è accaduto? Ecco il video Mediaset. La frase ha creato molto scalpore sui social e sui media. Molti l’hanno interpretata come un attacco duro ai talenti di quest’anno ritenendo che la conduttrice non li possa sopportare. In realtà Maria De Filippi stava scherzando con i suoi allievi e con Arisa sottolineando di aver letto negli occhi dei ragazzi una certa paura e preoccupazione. Dopo l’esibizione della cantante, si sono alzati in piedi per applaudirla. Mentre Zerbi le dava un bel 10 e la Pettinelli la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 marzo 2021) Amici, Arisa si esibisce,Despiazza tutti: «Adesso». Ad Amici 20, dopo l’esibizione di Arisa,Deha spiazzato tutti dicendo: ““. Cosa è accaduto? Ecco il video Mediaset. La frase ha creato molto scalpore sui social e sui media. Molti l’hanno interpretata come un attacco duro ai talenti di quest’anno ritenendo che la conduttrice non li possa sopportare. In realtàDestava scherzando con i suoi allievi e con Arisa sottolineando di aver letto negli occhi dei ragazzi una certa paura e preoccupazione. Dopo l’esibizione della cantante, si sono alzati in piedi per applaudirla. Mentre Zerbi le dava un bel 10 e la Pettinelli la ...

Advertising

claromaudio : MARIA NON MI DELUDERE PURE STASERA, SCATENA L’IRA MARIANA #cepostaperte - eyesbluelight : @ggiiuu_ ahhhhhh okok grazie ahahahah recupero più tardi giusto per vedere l'ira di Maria ?? - superfortu : #uominiedonne Maria che ci fa capire che il vero motivo dell addio di Maurizio 1 non è stato il lavoro ma l ira mar… - infoitcultura : Maria Monsé e le foto con la figlia. L'ira della Lucarelli: 'Fermatela' -

Ultime Notizie dalla rete : L’ira Maria Crisi di governo, l’ira di Conte contro Renzi: "Mi vuole politicamente morto" Corriere della Sera