L’India sarà lo snodo centrale nell’agenda americana post Covid

Il 12 marzo i quattro leader di Stati Uniti, India, Giappone e Australia si sono incontrati nel primo vertice storico del Quad, una sorta di Nato asiatica. Il gruppo, rinnovatosi nel 2017 dopo essere rimasto fermo per quasi un decennio, si presenta ora più attivo che mai. Formalmente, l'obiettivo dell'alleanza è quello di assicurare la libertà e l'apertura dell'Indo-Pacifico, intento ora riconosciuto e sostenuto anche dal presidente statunitense Joe Biden che intende così anche attuare una strategia di contrasto e di contenimento della Cina nell'area, proprio dove maggiore emerge l'aggressività del Dragone deciso a controllare quei mari nei quali transita più del 60% del commercio marittimo mondiale. Il vertice dei leader Biden, Narendra Modi, Yoshihide Suga e Scott Morrison è stato attentamente seguito dai vertici della Repubblica popolare cinese che non ha perso comunque l'occasione ...

