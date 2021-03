Ligue1, clamoroso crollo del PSG contro il Nantes (Di lunedì 15 marzo 2021) La sorpresa della serata nel calcio europeo arriva dalla Ligue 1, dove il PSG cade clamorosamente al Parco dei Principi perdendo 2-1 contro il Nantes. Un ko incredibile, con i parigini che erano passati in vantaggio al 42? con Draxler. Nella ripresa la riscossa degli ospiti, che prima pareggiano con Kolo al 59? e poi in contropiede segnano il 2-1 al 71? con Simon. Inutile la riscossa del PSG nel finale, arriva il colpaccio del Nantes che era penultima in classifica e che con questi 3 punti si porta al terz’ultimo posto, a 27 punti, a -1 dalla zona salvezza. Per il PSG occasione enorme fallita per agganciare il Lille al comando, visto che gli avversari avevano pareggiato nel pomeriggio. Nessuno avrebbe pensato che avrebbero guadagnato un punto sul Paris. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) La sorpresa della serata nel calcio europeo arriva dalla Ligue 1, dove il PSG cade clamorosamente al Parco dei Principi perdendo 2-1il. Un ko incredibile, con i parigini che erano passati in vantaggio al 42? con Draxler. Nella ripresa la riscossa degli ospiti, che prima pareggiano con Kolo al 59? e poi inpiede segnano il 2-1 al 71? con Simon. Inutile la riscossa del PSG nel finale, arriva il colpaccio delche era penultima in classifica e che con questi 3 punti si porta al terz’ultimo posto, a 27 punti, a -1 dalla zona salvezza. Per il PSG occasione enorme fallita per agganciare il Lille al comando, visto che gli avversari avevano pareggiato nel pomeriggio. Nessuno avrebbe pensato che avrebbero guadagnato un punto sul Paris. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

