Ligue 1 | Monaco-Lille | le probabili formazioni e la diretta tv

Un match ad alta tensione e soprattutto di alta classifica: Monaco-Lille si preannuncia una sfida delicatissima dove saranno messi in palio punti molto importanti. Il Lille è attualmente al primo posto in classifica con un vantaggio di 2 punti sui campioni in carica del Psg. I ragazzi di Galtier stanno vivendo una stagione magica e intravedono la possibilità concreta di arrivare a vincere il torneo, togliendo il trono ai super favoriti del Psg. Anche il Monaco è protagonista di un'ottima stagione, la squadra di Kovac è tornata ad essere una delle protagoniste del campionato francese e vuole prendersi la qualificazione in Champions League accorciando sul Lione terzo in classifica a pari punti proprio con i campioni in carica parigini. Attenzione però, perché con un'eventuale vittoria i monegaschi si porterebbero a soli ...

