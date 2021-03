Liga, Siviglia-Betis: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 21:00 va in scena il derby di Siviglia numero 100, valido per la 27a giornata della Liga spagnola. Una rivalità molto accesa quella tra Siviglia e Betis, che ha origini sociali e molto lontane: il Siviglia fu fondato da nobili mentre il Betis nacque per gli operai. Analizziamo la situazione delle squadre, le probabili formazioni e dove vedere Siviglia-Betis. Come stanno le squadre La squadra di Lopetegui non attraversa un grande periodo di forma. Dopo 9 vittorie consecutive, i biancorossi hanno avuto un calo ed hanno perso 4 delle ultime 6 partite disputate e sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund. La squadra biancorossa non può fallire se vuole difendere il quarto posto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 21:00 va in scena il derby dinumero 100, valido per la 27a giornata dellaspagnola. Una rivalità molto accesa quella tra, che ha origini sociali e molto lontane: ilfu fondato da nobili mentre ilnacque per gli operai. Analizziamo la situazione delle squadre, lee dove vedere. Come stanno le squadre La squadra di Lopetegui non attraversa un grande periodo di forma. Dopo 9 vittorie consecutive, i biancorossi hanno avuto un calo ed hanno perso 4 delle ultime 6 partite disputate e sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund. La squadra biancorossa non può fallire se vuole difendere il quarto posto, ...

