Liga 2020/2021, il Granada di misura: 1-0 alla Real Sociedad (Di domenica 14 marzo 2021) Il Granada non sente la fatica europea dopo il 2-0 al Molde e batte anche la Real Sociedad con un 1-0 che basta per scalare posizioni in classifica. La svolta del match c’è al 52? con la rete di Sanchez che firma il gol decisivo per permettere alla squadra di Martinez di salire all’ottavo posto a quota trentasei punti in classifica. Crolla la Real Sociedad in campionato come non le accadeva dallo scorso 9 gennaio con la sconfitta contro il Siviglia. Proprio nei confronti degli andalusi, Isak e compagni rischiano di perdere terreno. E a complicare ulteriormente una giornata storta c’è anche l’infortunio di David Silva costretto ad uscire al 29? dopo un contrasto di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ilnon sente la fatica europea dopo il 2-0 al Molde e batte anche lacon un 1-0 che basta per scalare posizioni in classifica. La svolta del match c’è al 52? con la rete di Sanchez che firma il gol decisivo per permetteresquadra di Martinez di salire all’ottavo posto a quota trentasei punti in classifica. Crolla lain campionato come non le accadeva dallo scorso 9 gennaio con la sconfitta contro il Siviglia. Proprio nei confronti degli andalusi, Isak e compagni rischiano di perdere terreno. E a complicare ulteriormente una giornata storta c’è anche l’infortunio di David Silva costretto ad uscire al 29? dopo un contrasto di gioco. SportFace.

Advertising

Maglia13euros : ??? ????REAL MADRID MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prezzo 1?5? €… - zazoomblog : Formazioni Liga 27a giornata 2020-2021 - #Formazioni #giornata #2020-2021 - infobetting : Formazioni Liga 27a giornata 2020/2021 - sportface2016 : #Liga Passo falso dell'#AtleticoMadrid in casa del #Getafe - sportface2016 : #Liga, piccoli passi per #Osasuna e #Valladolid: un punto utile per la salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga, Real Madrid - Elche 2 - 1: il solito Benzema regala tre punti a Zidane prima dell'Atalanta ... il Real Madrid supera 2 - 1 l Elche e rimane aggrappato alla Liga . Ma ci vuole come al solito ... Il tabellino Calciomercato 2020 - 2021 Zidane: 'Ronaldo? Tanto affetto per lui, ma è della Juve' IERI A ...

Buon Compleanno Luciano Ligabue: 61 anni tra palco e realtà ... riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta "77+7", che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga , rimasterizzati nel 2020 , oltre al disco di inediti " ...

VIDEO Getafe-Atletico Madrid 0-0, highlights Liga 2020/2021 ventisettesima giornata Sportface.it Siviglia-Betis, Liga: streaming, pronostici, formazioni Come le altre partite della Liga spagnola della stagione 2020-2021, si può vedere in diretta su DAZN. È la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Liga – e di altri ...

Eibar-Villarreal, Liga: streaming, pronostici, formazioni Eibar-Villarreal è una partita valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici e probabili formazioni.

... il Real Madrid supera 2 - 1 l Elche e rimane aggrappato alla. Ma ci vuole come al solito ... Il tabellino Calciomercato- 2021 Zidane: 'Ronaldo? Tanto affetto per lui, ma è della Juve' IERI A ...... riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta "77+7", che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del, rimasterizzati nel, oltre al disco di inediti " ...Come le altre partite della Liga spagnola della stagione 2020-2021, si può vedere in diretta su DAZN. È la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Liga – e di altri ...Eibar-Villarreal è una partita valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici e probabili formazioni.