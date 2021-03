Libero: ridicolo che il “palazzo” abbia avallato la richiesta dell’ennesimo rinvio di Juve-Napoli (Di domenica 14 marzo 2021) “Gioco quando voglio” é il titolo, ovviamente provocatorio di Libero sul tema Juve-Napoli che ha sollevato l’ennesimo polverone coinvolgendo questa volta anche la Roma, indispettita da questa decisione che, di fatto, favorisce gli azzurri e va a loro discapito. Biasin definisce “ridicola” la questione i due gran visir dei rispettivi club – Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis – che prima si sopportavano,ma poi non si sopportavano più, ora sono tornati a sopportarsi in nome del «troviamo una data che faccia comodo ad entrambi» Il problema ovviamente non è solo che i due si siano alleati, ma che il “palazzo”, abbia avallato le loro richiesta e questo mette chiaramente la Roma nella condizione di dire “ora fatelo anche con noi” la scelta di spostare questa partita – ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) “Gioco quando voglio” é il titolo, ovviamente provocatorio disul temache ha sollevato l’ennesimo polverone coinvolgendo questa volta anche la Roma, indispettita da questa decisione che, di fatto, favorisce gli azzurri e va a loro discapito. Biasin definisce “ridicola” la questione i due gran visir dei rispettivi club – Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis – che prima si sopportavano,ma poi non si sopportavano più, ora sono tornati a sopportarsi in nome del «troviamo una data che faccia comodo ad entrambi» Il problema ovviamente non è solo che i due si siano alleati, ma che il “”,le loroe questo mette chiaramente la Roma nella condizione di dire “ora fatelo anche con noi” la scelta di spostare questa partita – ...

