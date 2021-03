“L’ho fatto per te”. GF vip, Giulia Salemi adesso ha deciso. Lo vuole nella sua vita a tutti i costi (Di domenica 14 marzo 2021) Continua il tentativo da parte di Giulia Salemi di trovare un punto d’accordo con Tommaso Zorzi. Come ormai tutti saprete i due influencer hanno partecipato al Grande Fratello Vip quinta edizione. Ma si conoscevano già da prima e, evidentemente, il loro incontro aveva lasciato alcune ruggini. Tanto che in molti si aspettavano un chiarimento all’interno della casa più spiata d’Italia. Chiarimento che non c’è stato. Anzi, Tommaso e Giulia, appena usciti dal reality condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto un altro momento di ‘confronto’, anche se sarebbe più indicato dire di ‘mancato confronto’. Come raccontato dall’esperto di gossip Santo Pirrotta a Ogni Mattina, nel backstage di Verissimo la modella italo-persiana e il vincitore del GF Vip si sono ritrovati faccia a faccia e le cose non sono andate proprio alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Continua il tentativo da parte didi trovare un punto d’accordo con Tommaso Zorzi. Come ormaisaprete i due influencer hanno partecipato al Grande Fratello Vip quinta edizione. Ma si conoscevano già da prima e, evidentemente, il loro incontro aveva lasciato alcune ruggini. Tanto che in molti si aspettavano un chiarimento all’interno della casa più spiata d’Italia. Chiarimento che non c’è stato. Anzi, Tommaso e, appena usciti dal reality condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto un altro momento di ‘confronto’, anche se sarebbe più indicato dire di ‘mancato confronto’. Come raccontato dall’esperto di gossip Santo Pirrotta a Ogni Mattina, nel backstage di Verissimo la modella italo-persiana e il vincitore del GF Vip si sono ritrovati faccia a faccia e le cose non sono andate proprio alla ...

