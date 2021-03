Letta rilancia la partecipazione dei lavoratori agli utili e alle decisioni aziendali. Ma… (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta ha voluto caratterizzare la sua guida del Partito Democratico anche attraverso la proposta della partecipazione dei lavoratori alle decisioni e agli utili delle imprese. Si tratta invero di una novità per questa area politica se si eccettua il favore inascoltato per la partecipazione di Pietro Ichino. Precisiamo subito che nessuno in Italia ha mai ipotizzato un regime alla tedesca, figlio di una storia di relazioni industriali collaborative e di una cultura socialdemocratica e sindacale lontane dall’ideologia comunista. Le ipotesi legislative sono sempre state dedicate a tipizzare una serie ampia di modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella vita delle imprese, attraverso la libera contrattazione, con lo scopo di ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Enricoha voluto caratterizzare la sua guida del Partito Democratico anche attraverso la proposta delladeidelle imprese. Si tratta invero di una novità per questa area politica se si eccettua il favore inascoltato per ladi Pietro Ichino. Precisiamo subito che nessuno in Italia ha mai ipotizzato un regime alla tedesca, figlio di una storia di relazioni industriali collaborative e di una cultura socialdemocratica e sindacale lontane dall’ideologia comunista. Le ipotesi legislative sono sempre state dedicate a tipizzare una serie ampia di modalità di coinvolgimento deinella vita delle imprese, attraverso la libera contrattazione, con lo scopo di ...

