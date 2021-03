Letta nuovo segretario Pd: gli auguri dei politici salernitani (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche dai rappresentanti politici di Salerno del Partito Democratico e del PSI arrivano gli auguri di buon lavoro per il neo segretario del PD Enrico Letta. ”auguri di buon lavoro al neo segretario Enrico Letta”, ha scritto su Twitter Piero De Luca capogruppo Dem in Commissione Politiche Europee alla Camera. ”A tutti noi il compito di rilanciare la nostra azione politica e rigenerare il Pd con coraggio ed ambizione. Difendiamo in Italia e in Europa i valori progressisti – conclude il deputato Dem – con metodo riformista e scelte radicali”. Il presidente regionale del Pd, Nicola Landolfi scrive “Non basta un altro segretario, occorre un nuovo Partito. Ma questo è il momento della speranza e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche dai rappresentantidi Salerno del Partito Democratico e del PSI arrivano glidi buon lavoro per il neodel PD Enrico. ”di buon lavoro al neoEnrico”, ha scritto su Twitter Piero De Luca capogruppo Dem in Commissione Politiche Europee alla Camera. ”A tutti noi il compito di rilanciare la nostra azione politica e rigenerare il Pd con coraggio ed ambizione. Difendiamo in Italia e in Europa i valori progressisti – conclude il deputato Dem – con metodo riformista e scelte radicali”. Il presidente regionale del Pd, Nicola Landolfi scrive “Non basta un altro, occorre unPartito. Ma questo è il momento della speranza e ...

