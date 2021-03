Letta: "Non vi serve un nuovo segretario, ma un nuovo Pd" (Di domenica 14 marzo 2021) “Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd”. Così Enrico Letta nel discorso all’assemblea Pd che lo eleggerà segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. ?È il peggiore anno della nostra storia repubblicana, siamo vicini alla liberazione, ma fino all’estate ci aspetterà un periodo durissimo. Dal virus non si esce da soli”. Proprio al suo predecessore va il saluto di Letta. “Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante”, ha detto il segretario in pectore. “Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) “Mi candido ama so che non viun: viunPd”. Così Enriconel discorso all’assemblea Pd che lo eleggeràdopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. ?È il peggiore anno della nostra storia repubblicana, siamo vicini alla liberazione, ma fino all’estate ci aspetterà un periodo durissimo. Dal virus non si esce da soli”. Proprio al suo predecessore va il saluto di. “Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante”, ha detto ilin pectore. “Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme”, ha ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - TizianaFerrario : Letta:'Non sono quello di prima.Porterò con me dei giovani.Non cercherò l'unanimità. Non arrivo con l'idea di vivac… - SaggeseMichele : @TgLa7 Ho l’impressione che #Letta abbia veramente intenzione di rovesciare il #pd come un calzino. Ho anche l’impr… - ettore1950 : @Corriere Letta subentra a Zingaretti e quindi si affiancherà a Di Maio fondendosi e speriamo che non succeda come con i nomi... LettaMaio???? -