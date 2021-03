Letta è stato eletto segretario Pd: “Serve nuovo partito, si vince solo con coalizioni, parlerò col M5s di Conte” (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è stato eletto oggi segretario Pd: “Serve nuovo partito, si vince solo con coalizioni, parlerò col M5s di Conte”. Giorgio Cosulich/Getty ImagesI temi del nuovo segretario Letta Tra i temi affrontati, dal neosegretario donne e giovani ma anche lo ius soli: “Voglio che il governo lo rilanci”. In serata poi annuncia: “Per la legge elettorale, torniamo al Mattarellum” “Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme”. Lo ha detto Enrico Letta, aprendo l’assemblea dem che lo ha eletto ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) EnricooggiPd: “, siconcol M5s di”. Giorgio Cosulich/Getty ImagesI temi delTra i temi affrontati, dal neodonne e giovani ma anche lo ius soli: “Voglio che il governo lo rilanci”. In serata poi annuncia: “Per la leggerale, torniamo al Mattarellum” “Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme”. Lo ha detto Enrico, aprendo l’assemblea dem che lo ha...

davidallegranti : Enrico Letta è stato eletto all'unanimità segretario del Pd da quelli che nel 2014 lo cacciarono da Palazzo Chigi in diretta streaming. - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta è stato eletto Segretario del #PD Sì 860 No 2 Astenuti 4 - fanpage : #AssembleaPD ora è ufficiale. Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico. - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: #Letta è stato incoronato segretario del #PD con 940 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti Ma, per attuare il suo progr… - camiciaadiforza : RT @GianniCuperIoPD: Renzi oggi è stato in silenzio: dovremmo eleggere Enrico Letta segretario del Pd tutti i giorni. -