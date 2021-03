Letta è il nuovo segretario del Pd “Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra Abbiamo vinto le elezioni e governato quando abbiamo fatto coalizione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 14 marzo 2021) L’Assemblea nazionale del Pd ha eletto Enricodel partito.ha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. “Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti, mi lega un rapporto di lunga e grande amicizia,tante cose insieme e tante ne faremo. Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme”, ha dettonel suo discorso all’Assemblea nazionale del Partito democratico. “Propongo di non concludere questa riflessione ma di iniziarla – ha aggiunto– . Presenterò delle idee che saranno contenute in un vademecum che invieremo a tutti i circoli del Pd. Questo per arrivare a delle conclusioni e farne sintesi magari in una futura assemblea”. E ancora: “non vi serve un...