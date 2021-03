Letta, Conte e Cottarelli, le tre novità della politica italiana (Di domenica 14 marzo 2021) Come già mi era capitato di scrivere, la nascita e l’avvio del governo Draghi non poteva non comportare sommovimenti e mutamenti significativi nel quadro delle forze politiche, indotte a concentrarsi, così come accaduto per il governo, sulla valorizzazione delle proprie risorse e su un nuovo modo di far politica. Il primo sommovimento significativo è stato l’affidamento sostanzialmente deliberato da Grillo della leadership del Movimento 5 Stelle a Giuseppe Conte. Conte ha accettato riservandosi di presentare un progetto che ancora sta elaborando, ma in ogni caso si tratta di un passo avanti significativo perché con lui avremmo un Movimento certamente di taglio più moderato, non so quanto “liberale” (anche se Luigi Di Maio ha usato anche questo termine), ma non sarà più una sorta di documento monotematico basato sul ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Come già mi era capitato di scrivere, la nascita e l’avvio del governo Draghi non poteva non comportare sommovimenti e mutamenti significativi nel quadro delle forze politiche, indotte a concentrarsi, così come accaduto per il governo, sulla valorizzazione delle proprie risorse e su un nuovo modo di far. Il primo sommovimento significativo è stato l’affidamento sostanzialmente deliberato da Grilloleadership del Movimento 5 Stelle a Giuseppeha accettato riservandosi di presentare un progetto che ancora sta elaborando, ma in ogni caso si tratta di un passo avanti significativo perché con lui avremmo un Movimento certamente di taglio più moderato, non so quanto “liberale” (anche se Luigi Di Maio ha usato anche questo termine), ma non sarà più una sorta di documento monotematico basato sul ...

Advertising

fattoquotidiano : Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di citt… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da… - ilriformista : Dietro le dimissioni di Zingaretti c’è il fallimento di una linea politica passiva: l’alleanza con i 5 Stelle, Con… - luciettinafab : RT @fattoquotidiano: Pd, Letta: “Dobbiamo incontrare il M5s guidato da Conte, fondamentale una nuova coalizione di centrosinistra” https://… - PromotedJanguss : Programma #Letta: #iussoli, voto ai sedicenni e accordo con #conte per coalizione #csx. Secondo il #pd non ci sono… -