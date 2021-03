Letta cita Manzoni: "Ho dormito come il principe di Condè" (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "Ho dormito come il principe di Condè". Enrico Letta cita Alessandro Manzoni entrando dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno per rassicurare chi lo immagina agitato o nervoso per l'elezione che lo vedrà a breve segretario dei dem. "Si racconta che il principe di Condè dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi" scriveva Manzoni nel secondo capitolo dei Promessi sposi, ricordando la figura del nobile francese subito prima della battaglia che determinò l'egemonia francese sugli spagnoli nel 1643 grazie a una strategica vittoria sulla micidiale Armata delle Fiandre. "In primo luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "Hoildi". EnricoAlessandroentrando dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno per rassicurare chi lo immagina agitato o nervoso per l'elezione che lo vedrà a breve segretario dei dem. "Si racconta che ildidormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi" scrivevanel secondo capitolo dei Promessi sposi, ricordando la figura del nobile francese subito prima della battaglia che determinò l'egemonia francese sugli spagnoli nel 1643 grazie a una strategica vittoria sulla micidiale Armata delle Fiandre. "In primo luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che ...

