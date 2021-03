Letta acclamato segretario Pd, il partito-coalizione dell’ex premier. Non ci sono veti per nessuno, nemmeno per Renzi (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario Pd, ma è stato un plebiscito, un'acclamazione, più che una elezione vera e propria. L'ex premier torna al Nazareno, da leader, votato da 860 delegati, mentre solo 2 dicono no e 4 si astengono. Parla per circa un'ora e un quarto, davanti a una platea virtuale perché sono quasi tutti collegati via internet, ed espone un vero manifesto politico, con idee nette e senza rinunciare a mandare alcuni messaggi chiari alle mille correnti Pd: spiega che l'orizzonte sono "le elezioni politiche del 2023", dunque nessuno pensi che il suo sarà un ruolo da traghettatore, e sono elezioni da giocare fino in fondo perché "non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi a una sconfitta". La condizione necessaria per poterci provare, però, è ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) Enricoè il nuovoPd, ma è stato un plebiscito, un'acclamazione, più che una elezione vera e propria. L'extorna al Nazareno, da leader, votato da 860 delegati, mentre solo 2 dicono no e 4 si astengono. Parla per circa un'ora e un quarto, davanti a una platea virtuale perchéquasi tutti collegati via internet, ed espone un vero manifesto politico, con idee nette e senza rinunciare a mandare alcuni messaggi chiari alle mille correnti Pd: spiega che l'orizzonte"le elezioni politiche del 2023", dunquepensi che il suo sarà un ruolo da traghettatore, eelezioni da giocare fino in fondo perché "non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi a una sconfitta". La condizione necessaria per poterci provare, però, è ...

