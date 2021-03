Leonardo DiCaprio, i costumi de La Maschera di Ferro all'asta (Di domenica 14 marzo 2021) I costumi di Leonardo di Caprio ne La Maschera di Ferro saranno messi all'asta alla fine di Aprile dalla Julien's Auction, che venderà gli esclusivi abiti di Re Luigi XIV. Siete fan di Leonardo DiCaprio o dell'epoca storica de La Maschera di Ferro? Mettete da parte allora un bel gruzzolo, partirà ad Aprile un'asta organizzata da Julien's Auction in cui potreste aggiudicarvi alcuni dei più bei abiti indossati dall'attore nel film. Ricordate lo sfarzo e la bellezza dei costumi de La Maschera di Ferro? I velluti rossi e le stoffe dorate del "Re Sole", Re Luigi XIV, interpretato da un giovanissimo Leonardo DiCaprio? Ecco, il 29 Aprile sarà ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021) Ididi Caprio ne Ladisaranno messi all'alla fine di Aprile dalla Julien's Auction, che venderà gli esclusivi abiti di Re Luigi XIV. Siete fan dio dell'epoca storica de Ladi? Mettete da parte allora un bel gruzzolo, partirà ad Aprile un'organizzata da Julien's Auction in cui potreste aggiudicarvi alcuni dei più bei abiti indossati dall'attore nel film. Ricordate lo sfarzo e la bellezza deide Ladi? I velluti rossi e le stoffe dorate del "Re Sole", Re Luigi XIV, interpretato da un giovanissimo? Ecco, il 29 Aprile sarà ...

Advertising

Ljuba2000 : RT @AE_Italia: Leonardo DiCaprio con un post rivolto a oltre 37 milioni di follower ha spiegato quale sarebbe il beneficio per l’ambiente s… - bot_cult : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Leonardo DiCaprio, i costumi de La Maschera di Ferro all'asta - cinemaniaco_fb : ?????????????? Leonardo DiCaprio, i costumi de La Maschera di Ferro all'asta - Rizzoglio : RT @AE_Italia: Leonardo DiCaprio con un post rivolto a oltre 37 milioni di follower ha spiegato quale sarebbe il beneficio per l’ambiente s… - lumachina58 : RT @AE_Italia: Leonardo DiCaprio con un post rivolto a oltre 37 milioni di follower ha spiegato quale sarebbe il beneficio per l’ambiente s… -