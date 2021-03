Leicester City – Sheffield United 14 marzo 2021 ore 14

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilè sostenuto dalla prevista disponibilità di Jonny Evans, Dennis Praet e Ayoze Perez dopo gli infortuni. James Maddison non tornerà prima della pausa internazionale a causa del suo problema all’anca in corso. Phil Jagielka è disponibile perdopo la sospensione per lonella loro prima partita dalla partenza segnalata dell’allenatore Chris Wilder. I Blades rimangono senza John Egan, Chris Basham, Jack Robinson, Jack O’Connell e Sander Berge.: a che punto sono le due squadre? Ilha vinto tutti e tre i precedenti incontri della Premier League, segnando due volte ogni volta. Lo ...