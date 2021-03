Le nuove regole della zona rossa, divieti e spostamenti (Di domenica 14 marzo 2021) Le nuove regole della zona rossa, data l’impennata di contagi da Covid-19, sono molto rigide. Ma esistono dei casi, dallo sport alla spesa, in cui si può uscire dal comune. Vediamo con questa guida quali sono e quali spostamenti, visti i divieti e le regole, sono consentiti in zona rossa. spostamenti fuori dal comune in zona rossa In zona rossa, per qualsiasi spostamento, è necessaria l’autocertificazione per giustificare le ragioni per cui ci si sta muovendo. I motivi validi sono: lavoro, salute, necessità. Tra le deroghe rientrano quelle che andiamo a elencare. Spesa. Fare la spesa, in zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Le, data l’impennata di contagi da Covid-19, sono molto rigide. Ma esistono dei casi, dallo sport alla spesa, in cui si può uscire dal comune. Vediamo con questa guida quali sono e quali, visti ie le, sono consentiti infuori dal comune inIn, per qualsiasi spostamento, è necessaria l’autocertificazione per giustificare le ragioni per cui ci si sta muovendo. I motivi validi sono: lavoro, salute, necessità. Tra le deroghe rientrano quelle che andiamo a elencare. Spesa. Fare la spesa, in...

