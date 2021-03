Le notizie del giorno, la prossima squadra di Cristiano Ronaldo ed il sostituto alla Juve. Furia Roma (Di domenica 14 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La Juventus sta già sfogliando la margherita alla ricerca di un sostituto all’altezza di Cristiano Ronaldo. La squadra può già contare su una base solida formata da giovani come Chiesa e Kulusevski, più Alvaro Morata che ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Ma l’obiettivo è quello di prendere un goleador in grado di fare la differenza in termini realizzativi. In pole c’è sicuramente Mauro Icardi, l’ex Inter è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e l’affondo potrebbe arrivare a stretto giro di posta. L’alternativa porta a Griezmann del Barcellona e sono circolati altri due nomi, le trattative si preannunciano difficili: si tratta di Aguero (in ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Lantus sta già sfogliando la margheritaricerca di unall’altezza di. Lapuò già contare su una base solida formata da giovani come Chiesa e Kulusevski, più Alvaro Morata che ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Ma l’obiettivo è quello di prendere un goleador in grado di fare la differenza in termini realizzativi. In pole c’è sicuramente Mauro Icardi, l’ex Inter è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e l’affondo potrebbe arrivare a stretto giro di posta. L’alternativa porta a Griezmann del Barcellona e sono circolati altri due nomi, le trattative si preannunciano difficili: si tratta di Aguero (in ...

