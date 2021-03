Le lacrime di Arisa a «Domenica In» e gli altri gossip del weekend (Di domenica 14 marzo 2021) «Sei serena?». Quando Mara Venier glielo domanda, Arisa si mostra incerta. «Dipende dai giorni» si limita a dire prima che la padrona di casa mandi un filmato che la vede ritratta insieme ad Andrea Di Carlo, il compagno che i rumors hanno designato come suo marito in un cerimonia in essere fissata nel prossimo futuro. Una volta tornati nello studio di Domenica In, però, Arisa crolla: «E così piansi. Brava, ce l’hai fatta» si ripete da sola prima che la Venier le porga un fazzolettino e lei lo soffi in maniera rumorosa. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) «Sei serena?». Quando Mara Venier glielo domanda, Arisa si mostra incerta. «Dipende dai giorni» si limita a dire prima che la padrona di casa mandi un filmato che la vede ritratta insieme ad Andrea Di Carlo, il compagno che i rumors hanno designato come suo marito in un cerimonia in essere fissata nel prossimo futuro. Una volta tornati nello studio di Domenica In, però, Arisa crolla: «E così piansi. Brava, ce l’hai fatta» si ripete da sola prima che la Venier le porga un fazzolettino e lei lo soffi in maniera rumorosa.

