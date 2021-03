Le indagini di Lolita Lobosco 2 si farà? Le anticipazioni sulla possibile seconda stagione

Leggi su tpi

(Di domenica 14 marzo 2021) Stasera, 14 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Ledi, la fortunata serie tv con Luisa Ranieri. Tanti fan però ora si chiedono: è prevista una? La risposta al momento non c’è. Né la Rai né la produzione hanno fatto sapere se è in programma un altro ciclo di puntate. Certo è che gli ottimi ascolti raccolti con i quattro episodi potrebbero convincere produzione e Rai ha puntare su una. Staremo a vedere. Trama La serie tv con protagonista Luisa Ranieri narra le vicende della poliziotta. Dopo aver lavorato a lungo al Nord,viene trasferita nella sua città natale, Bari. Come vicequestore si ritrova a lavorare con una squadra composta da soli ...