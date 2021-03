Lazio zona rossa da domani, D’Amato (Ass. Sanità): «Si chiude tutto per dati di 14 giorni fa» (Di domenica 14 marzo 2021) Lazio zona rossa da domani lunedì 15 marzo 2021. E’ la prima volta per la Regione dall’introduzione del sistema basato sulle fasce di rischio eppure qualcosa sembra non tornare. Ma a sollevare dubbi è lo stesso Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato che in un’intervista a Repubblica ha precisato: «Ci chiudono per dati vecchi di 14 giorni», Poi una speranza: «A Pasqua ne verremo fuori». Lazio zona rossa: «Restrizioni per dati di 14 giorni fa, parametro RT da rivedere» D’Amato non parla di “errore” piuttosto di meccanismi e regole per la determinazione dei colori delle Regioni che forse andrebbero rivisti. «Non si può decidere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021)dalunedì 15 marzo 2021. E’ la prima volta per la Regione dall’introduzione del sistema basato sulle fasce di rischio eppure qualcosa sembra non tornare. Ma a sollevare dubbi è lo stesso Assessore alladelAlessioche in un’intervista a Repubblica ha precisato: «Ci chiudono pervecchi di 14», Poi una speranza: «A Pasqua ne verremo fuori».: «Restrizioni perdi 14fa, parametro RT da rivedere»non parla di “errore” piuttosto di meccanismi e regole per la determinazione dei colori delle Regioni che forse andrebbero rivisti. «Non si può decidere ...

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Lazio zona rossa da domani, D’Amato (Ass. Sanità): «Si chiude tutto per dati di 14 giorni fa» - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Bufera su Zingaretti e il suo assessore. “Il Lazio è in zona rossa per i dati vecchi di 14 giorni” -