Lazio, ultimo giorno di zona gialla: ristoranti, estetisti e parrucchieri sold out, ecco la situazione (Di domenica 14 marzo 2021) Un po' come il panico che si creò durante la peste di Milano del 1630, l'ultima domenica in zona gialla diventa l'esempio perfetto della ciclicità della storia. Più della storia però qui il riferimento è ai 'comportamenti' delle persone. La reazione è infatti molto simile: al tempo si scappava in campagna, ora si tenta la fuga in una regione rimasta quantomeno arancione o, per la maggior parte, ci si gode l'ultimo giorno di "libertà". Eppure ci si chiede quanto questo bisogno di 'libertà individuale' sia davvero necessario ora come ora. I cittadini preparano borse frigo, invadono parchi, supermercati, piazze e vie del centro. Il 14 marzo 2020 eravamo in lockdown, oggi la si chiama "zona rossa", forse perché quel termine gli italiani non vogliono più sentirlo e, probabilmente, né tanto meno ...

