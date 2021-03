Lazio Torino, l’avvocato Gentile annuncia: «Percorreremo ogni grado di giudizio» (Di domenica 14 marzo 2021) Le parole dell’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito al mancato match contro il Torino La questione legata al mancato match tra Lazio e Torino continua ad infiammare la carta stampata e, a breve, anche le aule dei tribunali. l’avvocato del club biancoceleste Gian Michele Gentile, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato di questa situazione. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. «Percorreremo ogni grado di giudizio. E’ un problema molto serio. Il giudice Mastrandrea dispone il recupero sul divieto Asl, ma a nostro avviso quel documento non è chiaro, lo ha ravvisato anche il giudice limitandosi a prenderne atto. Sui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Le parole deldellaGian Micheleai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito al mancato match contro ilLa questione legata al mancato match tracontinua ad infiammare la carta stampata e, a breve, anche le aule dei tribunali.del club biancoceleste Gian Michele, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato di questa situazione. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. «di. E’ un problema molto serio. Il giudice Mastrandrea dispone il recupero sul divieto Asl, ma a nostro avviso quel documento non è chiaro, lo ha ravvisato anche il giudice limitandosi a prenderne atto. Sui ...

