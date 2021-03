Lazio in zona rossa da domani: D’Amato critica la decisione (Di domenica 14 marzo 2021) A partire da domani, lunedì 15 marzo 2021, il Lazio diventerà ufficialmente zona rossa. Questa sarà la prima volta per la Regione da quando è stato introdotto il sistema basato sulle fasce di rischio. La decisione in realtà ha sollevato parecchie polemiche non solo tra i lavoratori. L’Assessore alla Sanità del Lazio ha rilasciato un’intervista alla Repubblica dove ha spiegato che «Ci chiudono per dati vecchi di 14 giorni». Alessio D’Amato non ha quindi accettato di buon grado il passaggio diretto dalla fascia gialla a quella rossa. Lazio in zona rossa: le critiche di Alessio D’Amato Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021) A partire da, lunedì 15 marzo 2021, ildiventerà ufficialmente. Questa sarà la prima volta per la Regione da quando è stato introdotto il sistema basato sulle fasce di rischio. Lain realtà ha sollevato parecchie polemiche non solo tra i lavoratori. L’Assessore alla Sanità delha rilasciato un’intervista alla Repubblica dove ha spiegato che «Ci chiudono per dati vecchi di 14 giorni». Alessionon ha quindi accettato di buon grado il passaggio diretto dalla fascia gialla a quellain: le critiche di AlessioAlessio, Assessore alla Sanità della Regione, ha ...

