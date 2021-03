“Lavoro, giovani e donne”: il Pd riparte da Enrico Letta, eletto nuovo segretario (Di domenica 14 marzo 2021) “Lavoro, giovani e donne”. Enrico Letta, eletto oggi domenica 14 marzo 2021 nuovo segretario del Partito Democratico, indica all’assemblea nazionale del partito la via per “ricostruire” l’universo Dem. All’inizio del suo discorso prima della votazione, Letta ha affrontato il nodo centrale della questione Pd: “Io oggi mi candido a segretario del Pd ma so che non vi serve un nuovo segretario ma un nuovo Pd”. Poi l’elezione a segretario con 860 sì, 2 no e 4 astenuti. (segue dopo la foto) Enrico Letta nuovo segretario Pd, i passaggi cruciali del discorso da “rifondatore” In apertura del ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 marzo 2021) “”.oggi domenica 14 marzo 2021del Partito Democratico, indica all’assemblea nazionale del partito la via per “ricostruire” l’universo Dem. All’inizio del suo discorso prima della votazione,ha affrontato il nodo centrale della questione Pd: “Io oggi mi candido adel Pd ma so che non vi serve unma unPd”. Poi l’elezione acon 860 sì, 2 no e 4 astenuti. (segue dopo la foto)Pd, i passaggi cruciali del discorso da “rifondatore” In apertura del ...

