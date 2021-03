L'allarme dei ristoratori pugliesi: 'Finiremo in mano alla criminalità' (Di domenica 14 marzo 2021) La chiusura della Puglia da domani con la zona rossa mette in ginocchio il settore della ristorazione. I titolari di locali si interrogano su come poter sostenere le proprie attività e i redditi dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 marzo 2021) La chiusura della Puglia da domani con la zona rossa mette in ginocchio il settore della ristorazione. I titolari di locali si interrogano su come poter sostenere le proprie attività e i redditi dei ...

Advertising

ricpuglisi : Come si configurano le denunce per procurato allarme nei confronti dei mass media? - matteosalvinimi : ??L'estremismo islamico in mezzo a noi. A maggior ragione serve più rigore nel controllo degli sbarchi, anche alla… - wireditalia : Allarme, paura, tensione in Europa. Le prime pagine dei quotidiani e i rispettivi siti scommettono tutto sull'allar… - Lantidiplomatic : L'emittente televisiva privata francese 'M6' ha trasmesso un'inchiesta esclusiva sul pericolo del ritorno dei terro… - Aliel023 : RT @Aifa_ufficiale: Ingiustificato allarme sulla sicurezza del #vaccino #COVID19 #AstraZeneca: nessuna causalità è stata dimostrata tra i… -